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Spor

Akhisarspor'un kabusu

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, geçmiş sezonlarda rakibiyle evinde oynadığı maçlarda adeta kabus yaşadı

12 Eylül 2017 18:55

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in 5\'inci haftasında cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor\'u ağırlayacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, geçmiş sezonlarda rakibiyle evinde oynadığı maçlarda adeta kabus yaşadı.
Karabükspor\'la Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda 4 kez karşılaşan Akhisarspor, bu maçların 3\'ünü puan alamadan tamamladı. Rakibini yalnızca 2014-2015 sezonunda 5-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, diğer randevuları 3-1, 1-0 ve 3-2  kaybederek hayal kırıklığı yaşadı.
Geçen hafta Bursaspor\'a deplasmanda 3-0\'lık skorla mağlup olan yeşil siyahlı ekip, bu sezon ilk mağlubiyetini alırken teknik direktör Okan Buruk, Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Teleset Mobilya Akhisarspor\'da 3\'üncü haftadaki Kasımpaşa randevusunda kırmızı kart gören stoper Mustafa Yumlunun cezasını bitti. Tecrübeli futbolcunun Karabükspor mücadelesinde Caner\'le birlikte stoperde görev yapması bekleniyor. 

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