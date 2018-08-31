Akhisarspor'un ilk maçı Krasnodar'la

İZMİR, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda İspanya\'dan Sevilla, Rusya\'dan Krasnodar ve Belçika\'dan Standard Liege ile eşleşen Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü evinde Krasnodar\'la oynayacak. Grupta ikinci maçta 4 Ekim\'de Belçika\'da Standard Liege\'e konuk olacak yeşil-siyahlılar, 25 Ekim\'de yine deplasmandaki Sevilla maçıyla ilk etabı tamamlayacak. Akhisarspor, dev rakibi Sevilla\'yı 8 Kasım\'da evinde ağırlayacak. Bu mücadelenin ardından 29 Kasım\'da Krasnodar deplasmanına çıkıcak temsilcimiz, grup maçlarını 13 Aralık\'ta iç sahadaki Standard Liege randevusuyla bitirecek.