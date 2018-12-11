Akhisarspor'un gözü Liege'de, aklı Kayseri'de

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Fenerbahçe\'yi 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek düşme hattından çıkan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi\'nde prestij niteliği taşıyan son maçta Standard Liege\'i ağırlarken aklı ligdeki kritik Kayserispor deplasmanında olacak.

İlk kez yer aldığı Avrupa sahnesinde henüz puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, perşembe günü son grup maçında rakip olacağı Belçika temsilcisini yenerek uluslararası arenaya güzel veda etmeyi hedefliyor. Liege sınavının ardından Süper Lig\'de pazar günü yeni teknik patronu Hikmet Karaman\'la oynadığı ilk maçını kazanan Kayseri\'ye konuk olacak Akhisarspor, çifte galibiyet hesapları yapıyor.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde son 6 maçta kadrodaki önemli eksiklere rağmen 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme barajından sıyrılan yeşil-siyahlı ekip, devrenin son 2 haftası öncesi 16 puanla 13 sırada yer alıyor. Kayserispor da sezonun flaş takımı Kasımpaşa\'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek 15 puanla düşme hattından çıktı. Ligde bu hafta alt sıralarda Kayserispor-Akhisarspor randevusunun yanı sıra 14\'er puanla düşme hattına gerileyen Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor da rakip olacak. Kayseri randevusuna 3 değil 6 puanlık maç gözüyle bakan Akhisarspor, kazanırsa son hafta alacağı sonuç ne olursa olsun devreyi düşme hattının üzerinde tamamlayacak.

BİLETLER SATIŞTA

Akhisarspor ile Standard Liege arasında perşembe günü saat 20.55\'te Spor Toto Akhisar Stadı\'nda oynanacak UEFA Avrupa ligi J Grubu\'ndaki son hafta maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları kapalı tribün C-D-I-J bloklar 40, A-B-K-L bloklar ile maraton 34, kale arkaları 25 TL olarak belirlendi. Maç öncesi yarın saat 17.45\'te Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, saat 18.20\'de ise Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud\'homme basın toplantısı düzenleyecek. Akhisarspor\'un puansız son sırada olduğu grupta Liege, 9 puanla üst tur mücadelesi veriyor.

MANU BUNU HEP YAPIYOR

Akhisarspor\'un sezon başında Gençlerbirliği\'nden transfer ettiği forvet Elvis Manu, bu sezon iç sahada oynanan büyük maçlarda fark yarattı. Süper Lig\'de 4 golü bulunan Hollandalı futbolcu iç sahada 3-0 kazanılan Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmalarında jeneriklik goller attı. Hızıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Manu, UEFA Avrupa Ligi\'nde Akhisar\'da oynanıp 3-2 kaybedilen Sevilla sınavında da attığı golün yanı sıra bir de penaltı yaptırdı.