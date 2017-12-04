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Spor

Akhisarspor'un Galatasaray kabusu

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de üst üste 6 maçını kazanamayan ve 4 haftadır gol dahi atamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'a karşı son yıllarda kötü bir performans ortaya koydu

04 Aralık 2017 16:58

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste 6 maçını kazanamayan ve 4 haftadır gol dahi atamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray\'a karşı son yıllarda kötü bir performans ortaya koydu.
Rakibini 2013-2014 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda 2-1 yenen Akhisarspor, ardından Galatasaray\'la oynadığı 11 resmi maçtan sadece 2 beraberlik çıkarabildi. İki beraberliği de Türkiye Kupası\'nda elde eden yeşil-siyahlılar ligde ise Cimbom\'a diş geçiremedi. Akhisarspor 2013-2014\'ün ikinci devresinde Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray\'a 6-1 yenilerek kötü seriyi başlattı.
Ege ekibi 2014-2015\'te Galatasaray\'a İstanbul\'da 2-1, evinde de 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve Akhisarspor 2015-2016 sezonunda ise 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ligde Akhisarspor\'u evinde 3-2, deplasmanda da 2-1 yenmeyi başardı. Kupa mücadelesinde ise oynanan 4 maçın 2\'si berabere biterken, diğer iki karşılaşmada Galatasaray galip geldi. Geçen sezon da Galatasaray geleneğini bozmadı ve Akhisarspor\'u 2 maçta da sahadan eli boş gönderdi. Manisa\'daki mücadeleyi 3-1\'le geçen Aslan, evinde de rakibini 6-0 yendi.  

 

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