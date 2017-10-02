T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'un bileği iç sahada bükülmüyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk 7 haftasını 13 puanla altıncı sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fark yarattı

02 Ekim 2017 15:28

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk 7 haftasını 13 puanla altıncı sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fark yarattı.
Son olarak evinde Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup eden Akhisarspor, lider Galatasaray\'la birlikte ligde iç sahada 4\'te 4 yapan iki takımdan biri oldu. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe\'den 3\'er puan alan yeşil-siyahlılar, Okan Buruk yönetiminde geçen sezondan bu yana oynanan 9 iç saha maçında 8 galibiyet almayı başardı.
Akhisarspor, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarındaki başarılı grafiği de tekrarladı. Süper Lig\'deki altıncı sezonunu geçiren Akhisarspor, 2013-14 ve 2014-15\'te de 7 haftayı 13 puanla geçmişti. Lige verilen milli maç arası nedeniyle 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yeniden antrenmanlara başlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor\'un milli arada eksiklerini gidermek için hazırlık karşılaşması oynamayı planladığı, rakip arayışlarının sürdüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA SÜPER LigTeleset Mobilya AkhisarsporOkan BurukSonFenerbahçeAkhisarsporGalatasarayEvSivasspor Kasımpaşa KarabüksporSüper LigLigeYılmaz Atabarut Tesisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24