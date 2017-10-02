Akhisarspor'un bileği iç sahada bükülmüyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk 7 haftasını 13 puanla altıncı sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fark yarattı.

Son olarak evinde Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup eden Akhisarspor, lider Galatasaray\'la birlikte ligde iç sahada 4\'te 4 yapan iki takımdan biri oldu. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe\'den 3\'er puan alan yeşil-siyahlılar, Okan Buruk yönetiminde geçen sezondan bu yana oynanan 9 iç saha maçında 8 galibiyet almayı başardı.

Akhisarspor, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarındaki başarılı grafiği de tekrarladı. Süper Lig\'deki altıncı sezonunu geçiren Akhisarspor, 2013-14 ve 2014-15\'te de 7 haftayı 13 puanla geçmişti. Lige verilen milli maç arası nedeniyle 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yeniden antrenmanlara başlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor\'un milli arada eksiklerini gidermek için hazırlık karşılaşması oynamayı planladığı, rakip arayışlarının sürdüğü öğrenildi.