Akhisarspor'dan 'buruk' seri

AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig\'de geçen sezon Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 6 maç kazanarak tarihinin bu ligdeki en iyi galibiyet serisine imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon ise yine Buruk\'la 7 maçtır gülemedi. Sezona ilk 8 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle müthiş başladıktan sonra düşüşe geçen Akigo, son 7 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremedi. Akhisar, bu periyotta 3 beraberlik, 4 yenilgiyle ligde 3. sıradan 10. sıraya kadar geriledi.

Son Galatasaray deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen mağlup olan, 2 oyuncusu da cezalı duruma düşen yeşil-siyahlılarda maçta hakem tarafından tribüne gönderilen teknik direktör Buruk\'a da ağır ceza gelme ihtimali kurmayları endişelendiriyor. Buruk\'un sahadan ihraç edilmesi, maç sonrası yasak olmasına rağmen karma alanda röportaj vermesi ve hakem ile rakip teknik direktör hakkında yaptığı sert açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) tarafından ayrı ayrı cezalandırılma ihtimali var.