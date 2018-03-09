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Spor

Akhisarspor'dan anlamlı ziyaret

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan 29 yaşındaki Akhisarlı

09 Mart 2018 19:06

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de üst üste 4 galibiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Afrin\'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda gazi olan 29 yaşındaki Akhisarlı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık\'ı dinlendiği babasının evinde ziyaret etti.
Ziyarete yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel, Süleyman İşci, Mutlu Özdemir, İbrahim Evren Acar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Bilal Kısa, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ile Soner Aydoğdu katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görev yapan ve harekatta 15 Şubat\'ta mayın patlaması sonucu iki ayağını da kaybeden Işık\'a moral veren Akhisarlılar, günün anısına sırtında Yunus Emre Işık yazılı 45 numaralı formayı hediye etti.

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