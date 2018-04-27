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Spor

Akhisarspor'da tek hedef galibiyet

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayınca son 4 hafta öncesi düşme hattının 3 puan üzerinde kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günkü Yeni Malatyaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

27 Nisan 2018 17:27

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de 6 maçtır kazanamayınca son 4 hafta öncesi düşme hattının 3 puan üzerinde kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günkü Yeni Malatyaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Özellikle orta saha oyuncularının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Akigo\'da Soner\'in ardından Bilal Kısa da iyileşti. 
Sakatlıkları süren Serginho ve Eray\'ın yanı sıra ezalı Sissoko, maçta görev yapamayacak. 3 puan üzerinde yer alan rakibini yenip puan tablosunda yakalamayı isteyen Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, \"Kalan maçlarda sorun yaşamamak için acilen galibiyet almamız gerekiyor. Malatya\'ya kazanmak için gideceğiz\" dedi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Manisa\'da oynanan karşılaşma golsüz sonuçlandı.

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