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Spor

Akhisarspor'da sakatlar can sıkıyor

Barış GEZİCİ / Akhisar, (DHA) - Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı zorlu Galatasaray maçına hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor

06 Aralık 2017 13:43

Barış GEZİCİ / Akhisar, (DHA) - Süper Lig\'de deplasmanda oynayacağı zorlu Galatasaray maçına hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Daniel Larsson ile uzun süredir tedavisi süren Serginho\'nun Galatasaray karşısında forma giymelerinin zor olduğu belirtildi. İyileşen Ömer Bayram\'ın takımla çalışmalara başlaması ise yeşil-siyahlılara teselli oldu.
Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, puan ya da puanlar için mücadele edeceklerini söyledi. Galatasaray\'ı yenecek güçte bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, top kendilerine geçtiğinde takımının ofansif bir futbolla gol arayacağını dile getirdi. 
Futbolcuların özgüven kazanması açısından Galatasaray maçının önemli olduğunu anlatan genç teknik adam, ligde iyi bir konumda olmalarının kendileri için avantaj olduğunu kaydetti.

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