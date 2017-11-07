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Spor

Akhisarspor'da Okan Buruk rapor verecek

  Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig'de üst üste Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 4-0 yenilip milli maç arasına moralsiz giren Teleset Mobilya Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetime rapor vereceği bildirildi

07 Kasım 2017 15:55

 

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig\'de üst üste Medipol Başakşehir\'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor\'a da 4-0 yenilip milli maç arasına moralsiz giren Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk\'un yönetime rapor vereceği bildirildi. Yaşanan düşüş sonrası tedirgin olan yönetimin, Buruk ile değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Milli maç arasında toparlanmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, pazar günü Altınordu\'yla da hazırlık maçı oynayacak.
Aranın ardından zorlu bir periyoda girecek Ege temsilcisi art arda Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarına çıkacak. Daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk edecek Akhisarspor, ardından Galatasaray ile dış sahada kozlarını paylaşacak. Akhisarspor\'da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan kanat oyuncusu Olcan Adın\'ın ise tedavisi hızlandırılacak. Tecrübeli oyuncunun milli aranın ardından Beşiktaş maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

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