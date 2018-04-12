Akhisarspor'da Okan Buruk ilk peşinde

AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7\'nci kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş\'a karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig\'deki kıyasıya şampiyonluk yarışında yarın tüm gözler Teleset Mobilya Akhisar ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta olacak. Spot Toto Akhisar Stadyumu\'ndaki mücadele saat 20.00\'de başlayacak. Son 2 sezonun şampiyonu rakibine daha önce ligde ev sahibi olduğu 5 maçın 4\'ünde geçit vermeyen Akhisarspor, ikinci yarı itibariyle kavuştuğu yeni stadında da Kartal\'a sürpriz yapmaya çalışacak. Beşiktaş karşısında geride kalan 5 sezonda iç sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Akigo, özellikle 2014-15 sezonundaki 1-1\'lik maçta rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurdu. İki takım arasındaki toplam 11 maçın ise 5\'ini Beşiktaş, 2\'sini Akhisar kazandı, 4 mücadele berabere bitti.

Ligde üst üste 4 galibiyetin ardından son 4 maçtır kazanamayınca 34 puanda kalan ev sahibi ekip, bitime 6 hafta kala bir an önce alt grupla bağlarını koparmak istiyor. Beşiktaş ise 3 puan önündeki lider Başakşehir\'in kendisinden 1 puan fazla toplayan Galatasaray\'a konuk olacağı haftada fire vermeyip şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Akhisar\'da zorlu 90 dakika öncesi Lopes ve Muğdat cezalı, Soner ise sakat. Kartal\'da Quaresma\'nın kupadaki Fenerbahçe maçı sonrası aldığı 5 maçlık ceza biterken geçen hafta cezalı olan Tolgay, Atiba, Oğuzhan da takıma dönecek. Futbolseverler, 75 ile 130 TL arasında satışa sunulan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Stadın dolması bekleniyor. İlk yarıdaki maç golsüz bitmişti.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7\'nci kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş\'a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Futbolculuk kariyerinde İtalyan devi Inter\'den Türkiye\'ye dönüşünde 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında 2 yıl siyah-beyazlılarda forma giyen Buruk, takımın 2006\'da finalde Fenerbahçe\'yi yenerek Türkiye Kupası\'nı kazanan kadrosunda yer almıştı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce 6 kez Beşiktaş\'a rakip olan Buruk, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Buruk\'un 4 büyükler arasında şimdiye kadar teknik adam olarak galip gelemediği tek takım Beşiktaş oldu.