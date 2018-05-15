Akhisarspor'da mutlu son

AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finalde Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe gibi iki dev rakibini geçerek tarihi bir şampiyonluk yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig\'de de kabus görmedi.

Kupa zaferinin ardından kutlama bile yapamadan kritik öneme sahip Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Akhisarspor, rakibini deplasmanda 2-1 yenerek 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi, bitime 1 hafta kala ligde kalışını resmen ilan etti.

Süper Lig\'de 7\'nci yılını geçirmeyi garantileyen Akhisar, hem kupa zaferi hem de yeni sezonda ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplarda mücadele edecek olmasıyla sezonu çok mutlu kapatacak. Kayserispor\'a yenilse son hafta Osmanlıspor karşısına düşme korkusuyla çıkma endişesi yaşayan Akhisarspor, bu galibiyetiyle küme düşen rakibini cuma günü saat 18.00\'de artık formalite niteliği taşıyan maçta ağırlayacak.

Öte yandan taraftarlar, kupa şampiyonu takımlarıyla bu maçla buluşacak.

