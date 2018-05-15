T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da mutlu son

AKHİSAR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe gibi iki dev rakibini geçerek tarihi bir şampiyonluk yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de de kabus görmedi

15 Mayıs 2018 16:18

AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finalde Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe gibi iki dev rakibini geçerek tarihi bir şampiyonluk yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig\'de de kabus görmedi. 
Kupa zaferinin ardından kutlama bile yapamadan kritik öneme sahip Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Akhisarspor, rakibini deplasmanda 2-1 yenerek 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi, bitime 1 hafta kala ligde kalışını resmen ilan etti. 
Süper Lig\'de 7\'nci yılını geçirmeyi garantileyen Akhisar, hem kupa zaferi hem de yeni sezonda ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplarda mücadele edecek olmasıyla sezonu çok mutlu kapatacak. Kayserispor\'a yenilse son hafta Osmanlıspor karşısına düşme korkusuyla çıkma endişesi yaşayan Akhisarspor, bu galibiyetiyle küme düşen rakibini cuma günü saat 18.00\'de artık formalite niteliği taşıyan maçta ağırlayacak. 
Öte yandan taraftarlar, kupa şampiyonu takımlarıyla bu maçla buluşacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKHİSAR DHA Ziraat Türkiye KupasıGalatasarayFenerbahçeTeleset Mobilya Akhisarspor Spor Toto Süper LigKayserisporAkhisarsporLigAkhisarUEFA Avrupa LigiOsmanlıspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24