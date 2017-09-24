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Spor

Akhisarspor'da keyifler kaçtı

AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig'de Atiker Konyaspor deplasmanından 2-0 mağlup dönen Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü asıldı

24 Eylül 2017 15:08

AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig\'de Atiker Konyaspor deplasmanından 2-0 mağlup dönen Teleset Mobilya Akhisarspor\'un yüzü asıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Konya\'ya mutlak galibiyet için geldiklerini ve beklemedikleri bir skorla karşılaştıklarını dile getirdi. İlk yarıda 4 ya da 5 tane net pozisyona girdiklerini ifade eden Buruk, \"Rakibimize gol için fırsat vermedik.  Uzaktan gelen ve kalemize de yaklaşmayan bir atak organizasyondan sonra gol yedik ve 1-0 mağlup duruma düştük\" diye konuştu.

İkinci devrede oyunu çevirebilmek adına hamleler yaptıklarını anlatan Buruk, \"İkinci yarıda Konyaspor takımı daha derli topluydu. Biz ise  oyuna giren oyuncularımızdan verim alamadık. Konyaspor\'un oyuncuları daha isteklilerdi. Galibiyeti korumak için direnç gösterdiler. Daha sonra ikici golü yedik ve puan alabileceğimize inanmayan bir futbolcu grubu sahada oluştu. Üzücü ama ben oyuncularımı özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum\" yorumunu yaptı. 
 

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