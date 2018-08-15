Akhisarspor'da hasret bitiyor

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezona Beşiktaş deplasmanındaki yenilgiyle başlayan TFF Süper Kupa\'nın şampiyonu Akhisarspor, taraftarıyla ilk kez bu hafta buluşacak.

Geçen sezonki Türkiye Kupası\'nın ardından Süper Kupa\'yı da alıp bir ilki daha başaran Yeşil-Siyahlı ekip, çifte kupa şampiyonu olarak pazar günü Çaykur Rizespor\'u ağırlayacak. Süper Kupa\'da Galatasaray ile oynanan final sonrası kutlama yapmayan yeşil-siyahlılar, kupayı bu maçta taraftarıyla buluşturacak. Takımlarına aylardır hasret olan Akhisarlıların sezonun ilk iç saha mücadelesinde stadı tıklım tıklım doldurması bekleniyor.

Akhisarspor, iç sahada son olarak geçen sezon 18 Mayıs\'ta Osmanlıspor\'u ağırlamıştı. Spor Toto Akhisar Stadı\'ndaki Çaykur Rizespor randevusu, pazar günü saat 19.15\'te başlayacak.