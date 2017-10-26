Akhisarspor'da gözler Başakşehir maçına çevrildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Anagold 24Erzincanspor\'u 6-0 yenip yoluna devam eden Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Süper Lig\'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına odaklandı.

Teknik Direktör Okan Buruk, kupa galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, deplasmandan istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Başakşehir\'in son yıllarda büyük atılım içinde olduğunu anlatan Buruk, \"Rakibimizin çok geniş ve kaliteli kadrosu var. Ancak biz de iyi bir ekibimiz, kıran kırana bir karşılaşma olacak\" dedi.

Puan tablosunda üst sıralardan kopmak istemediklerini belirten teknik adam, \"Rakiplerimizi geçip hem yerimizi korumak hem de ileriye dönük olarak rahatlamak amacındayız. Bizim de iyi bir oyuncu grubumuz var. Futbolcularımız özellikle bu tür maçları çok daha iyi oynuyor ve zorlu müsabakalara kafa olarak iyi hazırlanıyor. İstanbul deplasmanında bize yakışanı yapacağız\" dedi. Akhisar\'da sağ dizindeki ağrıları süren Olcan Adın\'ın Başakşehir\'e karşı görev yapamayacağı bildirildi. Okan Buruk, bu maçla A Milli Takım\'da yardımcılığını yaptığı Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı\'ya yeniden rakip olacak.