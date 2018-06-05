T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da görüşme ertelendi

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la yapacağı görüşme ertelendi

05 Haziran 2018 20:39

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Akhisarspor\'un sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk\'la yapacağı görüşme ertelendi. Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor. Yönetimin Buruk\'a yıllık ücretine kulüp prensipleri gereği yüzde 10 zam yapmayı önerdiği öğrenildi. Akigo\'yu tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın ise ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti. Yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'nde boy gösterip lig öncesi şampiyon Galatasaray\'la Süper Kupa finali oynayacak Akhisar, 1 Temmuz\'da topbaşı yapacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKHİSAR DHA Spor Toto Süper Lig AkhisarsporOkan BurukTaraflarınYönetimin BurukAkigoZiraat Türkiye KupasıYeniUEFA Avrupa LigiGalatasaray Süper KupaAkhisarTemmuz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24