Akhisarspor'da golcüler oruçta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de düşme hattından haftalardır kurtulamayan Akhisarspor\'un hücum oyuncuları Seleznyov ve Elvis Manu, lig ve Avrupa\'da haftalardır gol orucunda.

Son Çaykur Rizespor randevusunda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Ukraynalı yıldız Seleznyov, ligde 3 maçtır suskun kaldı. Geçen sezon attığı gollerle takımı ligde tutup tarihinde ilk kez Türkiye Kupası\'nı kazanmasına katkı sağlayan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi\'nde de çıktığı 3 maçta hiç ağları sarsamadı. Sezon başında kırmızı kart görüp ligde 4 maç ceza alan, o dönem Galatasaray\'a transfer olmak istediğini açıklayan futbolcunun kötü performansı, taraftarla da arasının açılmasına sebep oldu.

Çaykur Rizespor maçında yuhalanan Seleznyov bu sezon lig ve Avrupa\'da çıktığı 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Akigo\'nun büyük umutlarla transfer ettiği Manu, ligde 4 maçtır skor üretemedi. Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi\'nde de 2 maçta şans bulup tabelayı değiştiremedi. Elvis Manu, Akhisar formasıyla çıktığı 12 lig ve Avrupa sınavında yalnız 2 kez gol atabildi. Oynadığı ilk 3 maçı kaybederek prestij mücadelesi vermeye başladığı Avrupa Ligi J Grubu\'nda perşembe günü İspanyol devi Sevilla\'yı konuk edecek yeşil-siyahlılarda defansta Mustafa Yumlu ve Dany, orta sahada ise Serginho\'nun sakatlıkları devam ediyor.

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