Akhisarspor'da gol krizi

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 karşılaşmasında ise gol atamadı. Bu süreçte Aytemiz Alanyasspor\'a 4-0, Göztepe\'ye de 2-0 yenilen Akhisar, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor\'la da golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, haftalardır maç kazanamamanın verdiği özgüven eksikliği ile sahaya çıktıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor karşısında ofansif ağırlıklı bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Buruk, \"Rakibimiz alanları çok iyi kapattı. Bu kapanmaya karşı üretmekte zorlandık. Uzun süredir galip gelememek futbolcularımızı olumsuz etkiledi\" dedi.

Her şeye rağmen kaybetmemenin de önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, hakemin maçta çok fazla faul düdüğü çaldığını söyledi. Buruk, \"Bu kadar faulün çalındığı bir maçta futbol oynanması çok zordu. Son dakikada Yeni Malatyaspor\'un çektiği şutta top oyuncumuz Caner\'in eline çarptı. Hakem burada aleyhimize penaltı kararı verebilirdi. Ayrıca bazı faullerde rakibimiz de 10 kişi kalabilirdi\" yorumunu yaptı. Yeşil-siyahlılar devre arasına kadar kalan 3 maçta, Galatasaray (D), Kayserispor ve Osmanlıspor (D) ile kozlarını paylaşacak.