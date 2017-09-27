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Spor

Akhisarspor'da Fenerbahçe biletleri satışta

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un cuma günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı

27 Eylül 2017 15:49

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'un cuma günü Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Fenerbahçe\'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Passolig\'ten satışa sunulan biletlerin fiyatları, misafir ve Spil tarafı kale arkası tribün 70, maraton 75, kapalı 80 ve VIP tribün 100 TL olarak belirlendi. Konuk Fenerbahçe taraftarları için stadın Gediz tarafındaki kale arkası tribününde 800 kişilik yer ayrılacağı bildirildi. Akhisarspor\'da zorlu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

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