Akhisarspor'da Cihat Arslan tekrar görevde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, iki sezonun ardından tekrar takımın başında sahaya çıkacak.

Geçen sezon Okan Buruk'la Ziraat Türkiye Kupası'na uzanan Akhisarspor, Buruk'la devam etmeme kararının ardından teknik direktör Safet Susic'le anlaştı. Susic'le TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, lige ise istediği gibi başlayamadı.

İlk 5 haftalık periyotta galibiyet alamayan ve sadece 2 puan toplayan Ege temsilcisi, 5. haftadaki MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Susic'le yollarını ayırdı. Akhisarspor'un Süper Lig geçmişindeki en kısa süre görev alan isim durumundaki Susic'in ardından takım geçici olarak Cem Kavçak'a emanet edildi. Kavçak'la UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Krasnodar'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de ise Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Yeniden Cihat Arslan

Akhisarspor, teknik direktörlük için daha önce takımı çalıştıran Cihat Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray maçında görev yapmıştı. 2016-2017 sezonundan sonra yeşil-siyahlı ekibe dönen Cihat Arslan, 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçıyla tekrar Akhisarspor'un başında yer alacak.

Akhisarspor'un başında en fazla Süper Lig maçına çıkan 3. isim

Süper Lig'de geçici isimler hariç 7 farklı teknik adamla çalışan yeşil-siyahlı ekiple 36 maça çıkan Cihat Arslan, 68 müsabakada görev yapan Hamza Hamzaoğlu ve 43 karşılaşmada görev alan Okan Buruk'un ardından en fazla görev yapan isim durumunda bulunuyor.

Cihat Arslan'ın teknik direktörlük kariyeri

Şimdiye kadar Süper Lig'de Balıkesirspor ve Akhisarspor'u, 1. Lig'de Kocaelispor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor ve Adanaspor'u, 2. Lig'de ise Eyüpspor ve Karşıyaka'yı çalıştıran Cihat Arslan, lig ve kupada 253 maça çıktı. Bu müsabakalarda 95 galibiyet elde eden Arslan'ın ekipleri 72 beraberlik ve 86 yenilgi aldı.