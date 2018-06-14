Akhisarspor'da 'Buruk' veda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk\'la ipleri kopardı. Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, \"Okan Buruk ile görüştük. Bundan sonra kendisiyle kesinlikle bir görüşme gerçekleştirmeyeceğiz. Okan Buruk ile ilgili açıklamayı bayramdan sonra yapacağız\" diyerek ayrılığın sinyalini verdi. Şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşmediklerini belirten Eryüksel, \"Sumudica iddiası tamamen asılsız\" dedi. Akhisarspor\'da 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında çalışmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, geride kalan sezonda yeşil siyahlılarla Türkiye Kupası\'nı kazanma başarısı gösterdi.