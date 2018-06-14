T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da 'Buruk' veda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'la ipleri kopardı

14 Haziran 2018 18:53

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk\'la ipleri kopardı. Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, \"Okan Buruk ile görüştük. Bundan sonra kendisiyle kesinlikle bir görüşme gerçekleştirmeyeceğiz. Okan Buruk ile ilgili açıklamayı bayramdan sonra yapacağız\" diyerek ayrılığın sinyalini verdi. Şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşmediklerini belirten Eryüksel, \"Sumudica iddiası tamamen asılsız\" dedi. Akhisarspor\'da 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında çalışmaya başlayan 44 yaşındaki teknik adam, geride kalan sezonda yeşil siyahlılarla Türkiye Kupası\'nı kazanma başarısı gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigAkhisarsporteknikOkan BurukBaşkan Hüseyin EryükselBurukBundanEryükselAkhisarsporTürkiye Kupası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24