T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da Buruk kırgın

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Okan Buruk, dış dünyaya kapılarını kapattı

15 Haziran 2018 14:38

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor\'un yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Okan Buruk, dış dünyaya kapılarını kapattı. 
Akhisarspor\'da 1.5 sezon görev yapan ve Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanıp tarihe geçen Buruk\'un yönetimin tavrına oldukça bozulduğu öğrenildi. Başkan Hüseyin Eryüksel\'in, \"Okan Buruk\'la şu ana kadar görüştük. Ancak bundan sonra kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğiz\" açıklamasına bir hayli kırıldığı öğrenilen Buruk, kulüp bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 
Akhisarspor\'u ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın yönetimden zam isteği kabul görmedi. Haftalardır yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca, Akhisarspor\'la tarih yazan Okan Buruk kontrat yenileyemedi. Süper Lig\'de neredeyse tüm takımların teknik direktörlerini belirlemesinin ardından alternatifi çok azalan Okan Buruk\'un yurt dışı seçeneğini gözden geçireceği ifade edildi. Akhisarspor\'un ise bayram biter bitmez yeni çalıştırıcısını belirleyeceği ve transferleri şekillendireceği vurgulandı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigAkhisarsporOkan BurukZiraat Türkiye KupasıBurukBaşkan Hüseyin EryükselAncakUEFA Avrupa LigiHaftalardırSüper Lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24