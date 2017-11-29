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Spor

Akhisarspor'da Buruk iddialı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Ankara Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek avantajı eline geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandı

29 Kasım 2017 20:50

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Ankara Demirspor\'u deplasmanda 3-0 yenerek avantajı eline geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandı.
Süper Lig\'de 5 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir futbolla sahadan kazanarak ayrılacaklarını söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Buruk, \"Lige başladığımız hızın altına düştük, aynı hızda gitmediğimiz kesin. İyi bir periyot yakalamıştık. Bu periyodun dışında son haftalara baktığımızda da zorlu bir fikstüre girdik. Ama bu zorlu fikstürden daha yüksek puanlar bekliyorduk. Özellikle iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyordu\" dedi.
Yeni Malatyaspor maçını kazanıp tekrar toparlanacaklarını anlatan Buruk, \"Geçen haftaki Göztepe maçında 70\'inci dakikaya kadar oyun kilitlendi. Ardından duran toptan gol yedik ve oyun çözüldü. Durak toptan yediğimiz gol, bize mağlubiyeti getirdi. Bu hafta kendi sahamızda bir şansımız var, tekrar kazanmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu hafta iyi bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle son haftalarda yükselişe geçen ve Beşiktaş\'a karşı iyi bir oyun sergileyen Yeni Malatyaspor bizi bekliyor. Ligin altı ile üstü arasında çok dar pencereler var. Bir anda bir galibiyetle ilk 3\'ün içerisine girebilirsiniz veya kötü sonuçlarla da takımlar alta gidebiliyor. Malatyaspor\'u yenip yükselişe geçmek istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Akhisarspor idmanında genel görüntü
- Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un açıklamaları
HABER, KAMERA: Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

 

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