Akhisarspor'da Buruk hata istemiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

TELESET Mobilya Akhisarspor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken, \"Hata yapmazsak kazanırız\" diyen teknik direktör Okan Buruk, dikkatli olmaları konusunda öğrencilerini uyardı.

Rakip takımın cezası nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını belirten Buruk, bu avantajdan yararlanmaya çalışacaklarını belirterek, \"Konya\'da ofansif bir anlayışla mücadele edeceğiz. Seyir zevki yüksek bir müsabaka olacağına inanıyorum. Eğer bireysel bir hata yapmazsak, evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu.

İlk 5 maçta 10 puan toplayarak Süper Lig\'de 2014-15 sezonunun ilk 5 haftasında yakaladığı başarıyı tekrarlayan yeşil-siyahlı ekip, Konyaspor\'u mağlup ettiği taktirde aynı sezonun 6\'ncı haftasındaki 13 puanlık en iyi performansını egale etmiş olacak. Öte yandan Teleset Mobilya ile isim sponsorluğu anlaşması yapan Akhisarspor, İmbat Madencilik\'le de reklam anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Akigo formanın sol kolunda İmbat Madencilik\'in logosunu taşıyacak.

Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak Akhisarspor, cuma sabahı uçakla Konya\'ya gidecek ve son antrenmanını bu kentte yapacak.



