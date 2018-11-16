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Spor

Akhisarspor'da Bursaspor mesaisi

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçından 7 puan çıkararak çıkışa geçen Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

16 Kasım 2018 14:45

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son 3 maçından 7 puan çıkararak çıkışa geçen Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 
Antalya deplasmanından çok önemli bir 3 puanla döndüklerini ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, 1 puan önlerinde yer alan 13 puanlı Bursaspor\'u da geçerek çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele etmeleri nedeniyle yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını ve eksikler nedeniyle dar bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Cihat Arslan, \"Her şeye rağmen mücadele seviyemizi yükselttik. Bursaspor maçında da hedefimiz 3 puan\" diye konuştu.
 

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