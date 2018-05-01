Akhisarspor'da biletler perşembe satışta

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de son 3 haftaya küme düşme korkusuyla giren Teleset Mobilya Akhisarspor\'un şampiyonluğa koşan lider Galatasaray\'ı ağırlayacağı maçın biletleri perşembe günü saat 13.00\'te satışa çıkacak. Biletler bu sezon daha önce 3 büyüklerle oynanan maçlarda olduğu gibi batı kapalı 130, kuzey kale arkası 75, misafir 100 TL\'den satılacak. Maraton Akigo ve güney kale arkası tribünlerin tamamının kombine olarak satıldığı için günlük bilet satışının olmadığı ifade edildi.

32 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıp henüz kurtuluşunu ilan edemeyen Akhisar, sezonun en kritik günlerinde önce ligde Galatasaray önünde kazanıp rahatlamayı, ardından 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır\'da çıkacağı tarihinin ilk Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmayı hedefliyor.