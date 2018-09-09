Akhisarspor'a zorlu fikstür; 21 günde 6 maça çıkacaklar

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 maçta 2 puanla yetinerek en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 21 günde 6 önemli karşılaşmaya çıkacak.



Ligde 15-16 Eylül hafta sonu Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlılar, 20 Eylül'de tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi sınavında Krasnodar'ı ağırlayacak. Rus temsilcisinin ardından ligde o hafta sonu Galatasaray'la evinde rakip olacak Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanına çıktıktan sonra 4 Ekim'de Avrupa'da deplasmanda Standard Liege'le kozlarını paylaşacak. Akhisarspor, bu zorlu periyodu 6-7 Ekim haftasında Trabzonspor'la iç sahada oynayacağı maçla tamamlayıp yeniden milli araya girecek. (DHA)