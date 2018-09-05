Akhisarspor'a UEFA müjdesi

Tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'ndaki ilk maçta 20 Eylül Perşembe günü Rus temsilcisi Krasnodar'ı ağırlayacak Akhisarspor, katılım payını 14 Eylül'de alacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, yeni sezon öncesi kupanın katılım payı ve performans primlerine zam yaptı. Katılım payı 2 milyon 600 bin Euro'dan 2 milyon 920 bin Euro'ya yükseltildi. Günlük kurla 22 milyon 660 bin TL tutan bu para, 14 Eylül'de kulüp hesabına geçecek. Kupada gruplarda galibiyet ödülü 360 bin Euro'dan 570 bin Euro'ya, beraberlik için verilen ödül miktarı ise 120 bin Euro'dan 190 bin Euro'ya çıkarıldı. Akhisar grupta kazandığı her puan için kasasını dolduracak.



Yeşil-siyahlı ekip grubundan lider olarak son 32 turuna çıkarsa 1 milyon Euro, ikinci olursa 500 bin Euro daha kazanacak. UEFA, son 32 takım arasına kalan her ekibe ayrıca 500'er bin Euro daha ödül dağıtacak. Son 16 turu bonusu 1.1 milyon, çeyrek final 1.5, yarı final 2.4, final 4.5 milyon, şampiyonluk ödülü ise 4 milyon Euro olarak belirlendi. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp tarih yazan Akhisar, grubunda ikinci maçta 4 Ekim'de Belçika'da Standard Liege'e konuk olacak. Yeşil-siyahlılar, 25 Ekim'de yine deplasmandaki Sevilla maçıyla ilk etabı tamamlayacak.



Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan dev rakibi Sevilla'yı 8 Kasım'da evinde ağırlayacak Akigo, grubu evinde 13 Aralık'taki Liege randevusuyla bitirecek.