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Akhisarspor'a kupa morali

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de son 5 maçında galip gelemeyen ve düşüşe geçen Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü

29 Kasım 2017 14:54

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 5 maçında galip gelemeyen ve düşüşe geçen Teleset Mobilya Akhisarspor\'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası\'nda güldü.
Yeşil-siyahlılar 5\'inci Tur ilk maçında 3\'üncü Lig temsilcisi Ankara Demirspor\'u 3-0 yenip rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, teknik direktör Okan Buruk galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi. Ligde şans bulamayan futbolcuları da görme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Buruk, \"Amacımız ilk maçı farklı kazanıp avantajı elimize geçirmekti bunu başardık. Sakat ve cezalı vermeden Ankara deplasmanından mutlu dönüyoruz\" diye konuştu.
Net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Buruk, \"Bizim için çok verimli geçen bir maçtı. Rakibimizin birkaç pozisyonu oldu ama biz de girdiğimiz fırsatları değerlendirseydik, çok daha farklı kazanabilirdik\" dedi. Buruk, Türkiye Kupası\'nın kendileri için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, \"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ligde son maçlarda istediğimiz skorları alamamıştık. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor maçını da kazanıp serilere başlamak istiyoruz\" ifadelerini kullandı. 

 

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