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Spor

Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza

AKHİSAR,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un taraftarları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bloke cezası aldı

06 Nisan 2018 15:28

AKHİSAR,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Medipol Başakşehir\'i ağırlayan Teleset Mobilya Akhisarspor\'un taraftarları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) bloke cezası aldı. Başakşehir mücadelesi sonrası kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula sevk edilen yeşil-siyahlı kulübün maçı Akhisar Stadyumu\'nda güney kale arkası D, E, maraton C, D, E ve F bloklarından izleyen taraftarları, sonraki iç saha karşılaşmasına giremeyecek.
Ligde bu hafta Aytemiz Alanyapor\'a konuk olacak Akhisar, evinde 13 Nisan Cuma günü Beşiktaş\'ı ağırlayacak. Cezalı taraftarların passolig kartları Beşiktaş maçında bloke edilecek. Aynı maçta kırmızı kart gören Akhisarlı futbolcu Lopes de ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 26 bin TL ceza aldı. Bu sezon ilk yarıdaki Galatasaray maçı sonrası da 3 maçla cezalandırılan Lopes, Alanayaspor ve Beşiktaş randevularında forma giyemeyecek.

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