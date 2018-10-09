Akhisarspor'a ara iyi gelecek

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi\'nde üst üste zorlu sınavlara çıkan Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını çalışarak geçirecek.

Takımda 2 hafta önce işbaşı yaptıktan sonra lig ve Avrupa maçları nedeniyle oyuncularını istediği antrenman temposunda çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan, milli araya özellikle hazırlık maçı almayacak. Süper Lig\'de 8 haftada 5 puanla düşme hattında kalan Akhisarspor\'da Arslan, takıma eksik yanlarını çalıştıracak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Serginho\'nun da bu süreçte iyileşmesi bekleniyor. Akhisarspor, ligde 20 Ekim\'de sezonun başarılı ekiplerinden Kasımpaşa\'ya konuk olduktan sonra ilk 2 maçta puan alamadığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda 25 Ekim\'de Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan grubun favorisi Sevilla, İspanya Ligi\'nde lider durumda bulunuyor. Akhisarspor, bu deplasmanların ardından 29 Ekim\'de ise sahasında Göztepe\'yi ağırlayacak.