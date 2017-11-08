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Spor

Akhisarspor zorlu periyotta

AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'yle berabere kalıp Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sez

08 Kasım 2017 18:27

AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'de Gençlerbirliği\'yle berabere kalıp Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor\'a yenilerek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak. Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3\'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, ligin iddialı takımlarından Beşiktaş, Göztepe ve lider Galatasaray\'a konuk olup 4 haftada yalnız Yeni Malatyaspor\'u iç sahada ağırlayacak. Akhisarspor, sezonun ilk yarısını evindeki Kayserispor ve deplasmandaki Osmanlıspor mücadeleleriyle tamamlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu bir periyotta olduklarını ve ilk yarıda toplayacakları puanların sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini belirleyeceğini söyledi.

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