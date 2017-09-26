Akhisarspor zor periyotta

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de şampiyonluk yarışının favorilerinden Fenerbahçe\'yi cuma günü Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda ağırlamaya hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste zorlu maçlarla çıkacak.

Bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, zirve yarışındaki takımlarla üst üste deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe sınavından sonra Trabzonspor deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlı ekip, iç sahada Gençlerbirliği\'ni ağırlayıp ardından Başakşehir deplasmanında mücadele edecek.

Başakşehir sınavından sonra Alanyaspor\'la evinde oynayacak Manisa temsilcisi, son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ve lige müthiş bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Göztepe\'yle üst üste dış sahada rakip olacak. Akhisarspor, bu maçların ardından Yeni Malatyaspor\'u konuk edip zorlu deplasman periyodunu lider Galatasaray önünde noktalayacak.

İç sahada bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Akhisar\'da teknik direktör Okan Buruk, \"Bu zorlu periyotta deplasmandan da galibiyet çıkarmamız şart\" dedi.