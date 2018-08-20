Akhisarspor ümit verdi

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray\'ı saf dışı bırakarak sezona müthiş bir başlangıç yapan, ardından ligde ilk hafta Beşiktaş\'a mağlup olan Akhisarspor evinde Çaykur Rizespor engelini aşamasa da camiasına ümit verdi.

Karadeniz ekibi karşısında ilk yarıda geriye düşen ve en önemli silahı Seleznyov\'un kırmızı kart görmesiyle ikinci devre 10 kişi oynayan yeşil-siyahlılar, tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Önce beraberliği yakalayıp ardından birçok pozisyonu harcayan Akhisar, oynadığı futbolla geçer not aldı. Akhisar Stadı\'nı dolduran taraftarlar da 1-1 sona eren 90 dakikanın ardından takımı alkışlarla uğurladı. Teknik direktör Saffet Susic takımına övgüler yağdırdı. Rizespor gibi dinamik bir ekibe karşı 10 kişi kaldıklarını belirten Susic, \"Kimse pes etmedi, inancını kaybetmedi. Herkesi kutluyorum\" dedi.

Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını anlatan Susic, \"Manu çok gol kaçırdı. Ancak oyuncumuzun henüz tam kapasiteyle yer almadığını hatırlatmak istiyorum. Manu arkadaşlarının yarısı kadar idman yapmadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Manu dışında bazı futbolcularımız da seviyelerini yukarılara çekecek. O zaman daha iyi ve güçlü bir Akhisarspor\'a kavuşacağız\" diye konuştu.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının çok keyifli geçtiğini ancak bu sınavı bir an önce geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan Susic sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"Şimdi Başakşehir deplasmanını düşünmeliyiz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. UEFA Avrupa Ligi\'nde de rakiplerimiz belirlenecek ve çok yoğun takvime gireceğiz. Hepimiz çok iyi hazırlanmalıyız. Takımının potansiyeline güveniyorum.\"

SELEZNYOV BU KEZ ÜZDÜ

Akhisarspor\'un en önemli gol ayağı olan Yevhen Seleznyov bu defa takımını yaktı. Süper Kupa\'daki Galatasaray ve Süper Lig\'deki Beşiktaş maçlarında gol atarak sezona çok iyi başlayan Ukraynalı forvet, Rizespor karşılaşmasının 45+2\'nci dakikasında rakibine tükürdü ve direkt kırmızı kart gördü. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucu oyundan ihraç edilen deneyimli forvete hem teknik direktör Saffet Susic hem de başkan Hüseyin Eryüksel kızdı.

Susic, Seleznyov\'un 2 ya da 3 maç ceza alabileceğini söyledi. Boşnak teknik adam, \"Türkiye\'de artık VAR sistemi mevcut. Hiçbir şey gözden kaçmıyor. Yapılan çirkin hareketler gizli kapaklı kalmıyor. Seleznyov yanlış yaptı. Belki ayağına tekme geldiği için bu reaksiyonu gösterdi ama bize pahalıya patladı\" dedi.

Hüseyin Eryüksel ise \"Seleznyov bizim için çok önemli isim. Ceza kurulunun vereceği karardan sonra yönetim kurulu olarak da konuyu değerlendireceğiz\" ifadelerini kullandı.