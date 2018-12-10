Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Türk futbolunun lokomotiflerinden Fenerbahçe'nin bu durumda olması üzücü

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası "Mutluyuz, sevinçliyiz ama bir tarafımız sevinirken diğer yanımız üzülüyor. Türk futbolunun lokomotiflerinden biri Fenerbahçe'nin bu durumda olması üzücü. Saygısızlık yapmamak lazım" açıklamasında bulundu.

Maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin düşme hattında olmasını "üzücü" olarak yorumlayan Arslan, "Şimdi bir şey desem saygısızlık olur ama bir şeyleri değiştirmeye çalışmak çok zordur. Özgüveniniz kaybolur, yenildikçe daha da kaybolur. Yine de Fenerbahçe altındır, pırlantadır" diye konuştu.

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

- Mutluyuz, sevinçliyiz ama bir tarafımız sevinirken diğer yanımız üzülüyor. Türk futbolunun lokomotiflerinden biri Fenerbahçe'nin bu durumda olması üzücü. Saygısızlık yapmamak lazım

-Şimdi bir şey desem saygısızlık olur ama bir şeyleri değiştirmeye çalışmak çok zordur. Özgüveniniz kaybolur, yenildikçe daha da kaybolur. Yine de Fenerbahçe altındır, pırlantadır