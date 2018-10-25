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Spor

Akhisarspor, tarihi Sevilla sınavında

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak

25 Ekim 2018 22:30

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Akhisarspor, Avrupa'da ilk galibiyetini almak için zorlu Sevilla deplasmanında. Ramon Sanchez Pizjuan'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Kevin Clacy.

Yeşil-siyahlılarda çok önemli eksikler göze çarpıyor. Cezalı Mustafa Yumlu'nun yanısıra sakatlıkları devam eden Serginho, Vrsajevic, Bilal ve Manu yok. Ayrıca Avrupa kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da yok. 

İşte ilk 11'ler

Sevilla: Vaclik, Sergi Gomez, Carriço, Mesa, Vidal, Navas, Sarabia, Promes, Vazquez, Mercado, Muriel.

Teknik direktör: Pablo Machin

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Dany, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Güray, Regattin, Seleznov.

Teknik direktör: Cihat Aslan

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