Akhisarspor sol şeritte

AKHİSAR, (DHA) SÜPER Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor, 3-0\'lık Bursaspor yenilgisinin yaralarını Karabükspor\'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek sardı ve evindeki müthiş seriyle tırmanışını sürdürdü. Ligde 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 10 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 3\'te 3 yaptı. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda sezonun ilk maçında Sivasspor\'u 1-0 yenen Akigo, ardından Kasımpaşa ve Karabükspor\'u 2-1\'le geçmeyi başardı. Akhisarspor, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine sahayı adeta dar etti.

Akhisar\'da geçen sezon 1 Nisan\'da oynanan Başakşehir mücadelesiyle göreve başlayan Buruk, iç sahada 5 maçtan 4 galibiyet çıkardı. Akigo, Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı toplam 8 iç saha maçının ise 7\'sini kazanmayı başardı. Ligde gözünü zirve yarışına diken Ege temsilcisinde Okan Buruk, 10 puana ulaştıkları için mutlu olduklarını belirtirken, \"Kendi sahamızda kazanmaya devam etmek adına bizim için çok önemli bir maça çıktık. Erken gol yedik ve kötü günümüzdeydik ama ikinci yarıda daha iyi oyun sergiledik. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz\" diye konuştu.

HENRİQUE İÇERDE AVLIYOR

Akhisarspor\'un sezon başında renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu Henrique, bu sezon ikinci golünü de iç sahada attı. Yıldız futbolcu, daha önce ilk hafta iç sahada Sivasspor ağlarını havalandırarak takımına 1-0\'lık galibiyeti getirdi. Ülkemizde daha önce Trabzonspor\'da da forma giyen Henrique, Karabükspor maçında da beraberliği sağlayan golü buldu.