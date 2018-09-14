Akhisarspor siftah peşinde

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamayan 2 puana sahip 17. sıradaki Akhisarspor, yarın Ankaragücü\'ne konuk olacak.

Osmanlı Stadı\'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.00\'de başlayacak müsabaka Afyon Zafer Stadı\'nda oynanacak, maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk Akhisarspor\'da cezalı golcü Seleznyov\'un yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ bekler Lopes ile Vrsajevic forma giyemeyecek.

Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarından puansız dönüp, Çaykur Rizespor ve Sivasspor\'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Saffet Susic önemli eksiklere rağmen evlerine 3 puanla döneceklerini söyledi. Susic, \"Zor bir takvim bizi bekliyor. Ankaragücü maçının ardından Avrupa Ligi\'nde Krasnodar ile karşılaşacağız. Avrupa sınavımıza moralli çıkmak istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var\" dedi.

Akhisarspor\'un yarınki maç öncesi muhtemel 11\'i şöyle;

Fatih - Aykut, Caner, Mustafa, Kadir, Sissoko, Serginho, Barbosa, Güray, Regattin, Manu

KRASNODAR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

AKHİSARSPOR\'un tarihinde ilk kez Krasnodar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadı\'ndaki karşılaşma için öncelikle kombinesi olan taraftarlar ile 2. ve 4. haftadaki maçlara bilet alan futbolseverlere öncelik verilecek. Kağıt bilet satışı ise 18 Eylül saat 17.30\'da başlayacak.