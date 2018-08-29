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Spor

Akhisarspor Scarione'ye talip

İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 kaybederek 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen Akhisarspor, Göztepe'nin elden çıkarmak istediği Oscar Scarione'ye talip oldu

29 Ağustos 2018 15:24

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir\'e 3-1 kaybederek 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen Akhisarspor, Göztepe\'nin elden çıkarmak istediği Oscar Scarione\'ye talip oldu. Teknik Direktör Saffet Susic\'in isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu için Göz-Göz\'e teklifini sundu. Scarione ile yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in yeşil-siyahlılara olumlu yanıt verdiği iddia edildi.
Göztepe\'den yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Scarione\'nin Akhisarspor\'dan buna yakın bir para talep ettiği ve tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Bir dönem Süper Lig\'de Kasımpaşa forması giyen ardından İsrail\'in Maccabi Tel Aviv takımına giden 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Göz-Göz\'e imza attı. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen düşüşe geçen Scarione, 17 lig maçında 2 gol ve asistle oynadı.
ÖMER BAYRAM PAZARLIĞI
AKHİSARSPOR, 27 yaşındaki A Milli oyuncusu Ömer Bayram\'a talip olan Galatasaray\'la pazarlığı sıklaştırdı. Tecrübeli sol bek için kapıyı 3.5 milyon Euro\'dan açan yönetimin daha sonra 2 milyon Euro\'ya kadar indiği öğrenildi. Akigo\'ya milli futbolcu için ilk etapta 500 bin Euro teklif eden sarı-kırmızılıların ise ardından bu teklifi 750 bin Euro\'ya çıkardığı iddia edildi. 
Transferin bitimine 2 gün kala taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic, Ömer\'e gelen tekliflerle ilgili Başakşehir maçı sonrasında, \"Ömer\'e bizim çok ihtiyacımız var, Galatasaray\'ın ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum\" açıklamasını yapmıştı. Akigo\'ya 2016-17 sezonunda Kayserispor\'dan transfer olan gurbetçi futbolcu, geçen sezon ilk kez A Milli Takım\'a çağrılmıştı.

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