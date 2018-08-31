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Spor

Akhisarspor Regattin ile imzaladı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti

31 Ağustos 2018 15:32

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yarın Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin\'i kadrosuna dahil etti. 
Son olarak Osmanlıspor\'da forma giyen Fransa doğumlu Faslı orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar\'a gelip yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcu, camiaya başarı sözü verdi. 
Kariyerine Fransa\'nın Toulouse takımında başlayan Regattin, burada 7 sezon top koşturdu. Ardından 2016-17 sezonunda Osmanlıspor\'a imza atan deneyimli oyuncu, başkent temsilcisinde 58 Süper Lig, 3 1\'inci Lig, 8 de UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıktı. Toplam 5721 dakika görev yapan Faslı 10 gol attı. Regattin için düzenlenen imza törenine yöneticiler Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldı.

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