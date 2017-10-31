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Spor

Akhisarspor maçlarını akşam oynamak istiyor

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, maçlarını akşam oynamak istiyor

31 Ekim 2017 16:19

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son olarak Medipol Başakşehir\'e deplasmanda 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, maçlarını akşam oynamak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, gündüz karşılaşma oynamanın zor olduğunu belirterek, \"Gündüzleri sahaya odaklanmak kolay değil. Yayıncı kuruluşun isteği doğrultunda maç saatleri belirleniyor. Tüm takımlar için zamanın dengeli olması gerekiyor. Müsabakaları akşam oynamak bizim için çok daha iyi olacaktır\" diye konuştu. Ege temsilcisi ilk yarıda kalan 7 haftada sadece Beşiktaş, Galatasaray ve Osmanlıspor ile akşam kozlarını paylaşacak, Alanyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor müsabakaları gündüz yapılacak.
Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Alanyaspor maçından sonra zorlu bir periyoda gireceklerini belirten Buruk, futbolcularını uyardı. Başakşehir maçında rakipleriyle başa baş mücadele ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, \"Alanyaspor sınavından sonra üst üste Beşiktaş ve Göztepe deplasmanlarına gideceğiz. Zorlu bir süreç var ama altından kalkarız\" dedi. Yeşil-siyahlılarda sakatlığından dolayı Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen kanat oyuncusu Olcan\'ın henüz iyileşmediği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Alanyaspor\'a karşı da oynaması zor gözükürken, Ömer ve Lopes\'in de fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştığı kaydedildi. Mustafa Yumlu ve Sissoko ise sarı kart sınırında. 

 

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