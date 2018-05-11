Akhisarspor kupaya uzandı, 5'inci sıranın önemi kalmadı!

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor\'un bu zaferi ile, Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci sıra için mücadele eden takımların Avrupa şansı kalmadı.

Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi\'ne grup aşamasından katılma hakkı elde etti. Ege temsilcisinin Avrupa Ligi\'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci sırada yer almanın bir önemi kalmadı. Spor Toto Süper Lig\'de sezonu 5\'inci sırada tamamlayan takım, gelecek sezon Avrupa\'da boy gösterme şansı yakalayamayacak.