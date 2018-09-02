Akhisarspor kaçana yanıyor

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde Demir Grup Sivasspor\'la da 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı ilk kez galibiyetsiz geçen Akhisarspor, karşılaşmadan galip ayrılamadığı için üzgün.

Sivas karşısında ilk yarıda çok tutuk bir performans ortaya koyup ikinci yarıda golü kalesinde gördükten sonra toparlanan yeşil-siyahlılar, eşitliği bulsa da galibiyet golünü bir türlü atamadı.

Sivas önünde birçok pozisyon harcayan Akhisarspor\'un iki şutu da direkten döndü. Teknik direktör Safet Susic, maç sonrası iki devrede iki farklı takım görünümü sergilediklerini söyledi. Sakatlıkları bulunan Lopes, Dany, Barbosa ve Vrsajevic\'in yanı sıra cezalı Seleznyov\'dan da yararlanamayan Akhisar\'da Susic, bu oyuncular takıma döndüğünde çıkışa geçeceklerini savundu. Yeşil-siyahlı ekip, milli maç arasına 2 puanla girdi.

REGATTIN GOLLE BAŞLADI

Akhisarspor\'a transferin son gününde imza atan Adrien Regattin, ayağının tozuyla Sivasspor maçına çıkıp takımını ipten aldı. Osmanlıspor\'dan hazır durumda transfer edilip Akhisarspor ile yalnız ter antrenmanı yaparak ilk 11\'de forma giyen Faslı futbolcu, 82\'nci dakikada sahneye çıkıp attığı golle takımına 1-1 beraberliği getirdi. İlk maçında müthiş bir performans ortaya koyan Regattin\'in 90+4\'üncü dakikadaki şutu ise üst direkte patladı. Yeşil-siyahlılarda Regattin\'in golünün asistini yapan Güray da maçın en etkili isimlerindendi.

