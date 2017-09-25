Akhisarspor, iç sahada Fenerbahçe karşısında 4'te 4 peşinde

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Atiker Konyaspor\'a 2-0 yenilerek bu sezonki üçüncü deplasman maçından da galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cuma günü evinde oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bu sezon iç sahada 3\'te 3 yapan Ege temsilcisi, Beşiktaş derbisini 2-1 kazanan formda Fenerbahçe\'yi de yenerek rakibini puan tablosunda sollamak istiyor. Kanarya, ligde 11 puanla dördüncü, Akhisarspor ise 10 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Akhisarspor, Fenerbahçe\'yle geçtiğimiz son iki sezonda oynadığı 4 maçta galibiyet yüzü görmedi. Güçlü rakibiyle 2015-16 sezonunda deplasmanda oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, rövanşı 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, geçen sezon ligde oynanan iki maçı da 3-1\'lik skorlarla kazandı. Sarı-lacivertlileri en son 2014-15 sezonunda, 23 Şubat 2015\'te İstanbul\'da oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup eden Akhisar, rakibiyle şimdiye kadar yaptığı 10 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle geçti.

EMNES İDDİALI

Teleset Mobilya Akhisarspor\'un Hollandalı forveti Marvin Emnes, Fenerbahçe karşısında iç sahadaki galibiyet serisini sürdüreceklerini iddia etti. Sezon başında transfer olduğu Akhisarspor\'da ilk kez Konyaspor deplasmanının ikinci yarısında forma şansı bulan Emnes, \"Artık Konya mağlubiyetini geride bıraktık. Şimdi Fenerbahçe maçına odaklanıyoruz. Çok yetenekli futbolcular topluluğundan oluşuyoruz. Fenerbahçe maçında da evimizde yenilmezlik serisini sürdüreceğiz\" dedi.

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