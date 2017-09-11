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Spor

Akhisarspor hakeme yüklendi

AKHİSAR, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta yenilmediği Bursaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken, sonucu "yol kazası" olarak değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, hakemlere yüklendi

11 Eylül 2017 16:20

AKHİSAR, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta yenilmediği Bursaspor\'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken, sonucu \"yol kazası\" olarak değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, hakemlere yüklendi.
Alper Ulusoy, Kerem Ersoy ve İlker Takpak\'tan oluşan hakem üçlüsünün stattaki atmosferden etkilendiğini belirten Okan Buruk, \"Statta muhteşem bir taraftar vardı. Hakemlerin ve takımların çekinmesi normal. İlk yarıda mutlak bir penaltımız verilmedi. Bu arada Bursaspor kalecisi Harun da inanılmaz kurtarışlar yaptı\" dedi. Sezona 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yaptıktan sonra Bursa\'da beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını sözlerine ekleyen genç Okan Buruk, şöyle devam etti:
\"Bursaspor önünde iyi oynayıp kazanmayı planlamıştık. Açıkçası ilk yarı top sürekli bizde kaldı. 450 pas yapıp, 35 orta girişiminde bulunduk ama sonunu getiremedik. Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kendi kalitelerinin altına düşmesiyle 3-0\'lık bir skor ortaya çıktı. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Ancak sahada böyle kazalar olabiliyor.\"
Geçen hafta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni ismiyle çıktığı ilk karşılaşmada mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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