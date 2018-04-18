Akhisarspor, final biletini Aslan'ın ağzından aldı!

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmaya çok hızlı başladı! Yeşil-beyazlılar, maçın henüz 4. dakikasında Seleznov'un attığı golle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

İlk golün sahibi Seleznov karşılaşmanın 35. dakikasında yine sahneye çıktı. Defansın arkasında sarkan tecrübeli forvet topu Galatasaray ağlarına göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Maçın ilk 45 dakikasında kalesinde 2 gol yiyen Galatasaray, devreye ilk maçta elde ettiği avantajı kaybetmiş olarak girdi.

Galatasaray'da Maicon, Akhisarspor'la oynanan maçın 77. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatsaray kupaya veda eden taraf olurken; Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetti.

GALATASARAY - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 20:30

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Barbosa, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk