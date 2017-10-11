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Spor

Akhisarspor, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de bu hafta Trabzonspor'un konuğu olacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili ekipte forma giymiş 7 futbolcu yer alıyor

11 Ekim 2017 18:21

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de bu hafta Trabzonspor\'un konuğu olacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'un kadrosunda daha önce bordo-mavili ekipte forma giymiş 7 futbolcu yer alıyor. Akhisarspor\'da Caner, Henrique, Olcan, Soner, Kadir, Mustafa Yumlu ve kaleci Fatih, farklı dönemlerde Karadeniz temsilcisinde oynadı. Akhisar\'da yine eski Trabzonsporlu olan Özer Hurmacı da sezon başında kulüpten ayrıldı. Trabzonspor\'da ise Uğur Demirok ve Rodallega, Akhisarspor\'da parlayıp bu kulübe transfer oldu. Uğur, 2014-15 sezonunun devre arasında 1.5 milyon TL ve Kadir\'in bonservisi karşılığında Trabzon\'a gitti.
Rodallega ise geçen sezon devre arasında 1.6 milyon Euro bonservis ve Mustafa Yumlu takasıyla Trabzonspor\'un yolunu tuttu. İki ekibin şimdiye kadar Süper Lig\'de oynadıkları 10 maçta Akhisar 4, Trabzon 3 galibiyet alırken 3 karşılaşma da berabere bitti. Akhisarspor, rakibini son olarak 2015-16 sezonunda mağlup edebildi. Geçen sezon oynanan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken Trabzon, Akhisar\'daki rövanşı 3-1 kazandı.
Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Olcan, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Tecrübeli futbolcu maça yetiştirilmeye çalışılacak.

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