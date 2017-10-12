Akhisarspor, deplasmanda galibiyet peşinde

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de bu sezon iç sahada 4 maçta rakiplerine puan kaptırmamasına rağmen deplasmandaki 3 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına hücum çalıştırıyor.

Pazar günü Trabzonspor\'la zorlu bir deplasman randevusuna çıkacak yeşil-siyahlı ekip, gurbette şimdiye kadar 3 maçta 1 puan alırken yalnız 2 gol atabildi. Antrenmanlarda hücum hattına ağırlık veren Okan Buruk, Henrique, Larsson gibi golcü futbolcularını özel olarak uyarıyor.

Trabzonspor maçında deplasman şansızlığını kırmak istediklerine vurgu yapan Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, \"3 deplasmanda şansızlık yakamızı bırakmadı. Sahada iyi futbol oynadık ama skor anlamında bunun karşılığını alamadık. İnşallah Trabzonspor maçında ilk deplasman galibiyetini alacağız\" dedi. Sakat veya cezalı futbolcusu bulunmayan Akhisar\'da forma sponsoru Aksa Gaz Akhisar\'ın çalışanları, Başkan Hüseyin Eryüksel ile yönetimi ziyaret ederek futbolculara da antrenman öncesi baklava ikram etti.

FOTOĞRAFLI