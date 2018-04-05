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Spor

Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor

AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi

05 Nisan 2018 16:32

AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor\'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi.
Evinde üst üste Trabzonspor ve Medipol Başakşehir\'e yenilerek Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara alan yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise Karabükspor\'la Fenerbahçe\'yi yenip Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Bu periyotta 7 gol atan Akigo, kalesinde sadece 3 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor\'un çıkışta olduğunu belirterek, \"Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. Üst sıralara tırmanmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya\'dan da istediğimizi elde edeceğiz\" dedi.
Akhisarspor\'da kart cezalısı sağ bek Lopes forma giyemeyecek. 

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