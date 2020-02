Akhisarspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Saffet Susic: \"1 puana mutlu olmalıyız\"

İbrahim Üzülmez: İki takımı da kutluyorum\"

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Akhisarspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın çok tempolu geçtiğini belirten Saffet Susiç, \"Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve inanılmaz pozisyonlar buldu. Biz Seleznyov\'un kırmızı kart görmesiyle 1 saate yakın 10\'a 11 kişi oynadık. Bizim için bu çok zordu. Eksik kaldık ve bu mücadeleden 1 puanla ayrıldığımız için mutlu olmak zorundayız\" dedi.

\"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAMALIYDI\"

Seleznyov\'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Susic, \"O pozisyona baktığımızda oyuncumuza 3 dakika önce tekme geldi. Bu reaksiyon sonucu hareketi yaptı. Ancak böyle bir şey yapmamalıydı. Çünkü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sayesinde her şey kontrol altında oluyor. Çok üzüldüm. Çünkü Seleznyov 2 ya da 3 maça ceza alabilir. VAR sayesinde her şey kontrol ediliyor. VAR Türkiye\'ye gelmiş çok iyi bir sistem\" diye konuştu.

Susiç son olarak müsabakada gol fırsatlarından yararlanamayan Manu hakkında sorulan soruya ise şu cevabı verdi: \"Manu çok iyi futbolcu, özellikleri olan biri. Sezon başı kampının çoğunda yer alamadı. Şu an için hazır değil ama hazır olduğunda Manu çok iyi işler yapacak.\"

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: \"İKİ TAKIMI DA KUTLUYORUM\"

Gösterdikleri mücadeleden dolayı iki tarafı da tebrik ettiğini söyleyen İbrahim Üzülmez, \"Bizim için zor bir gece oldu. Futbol anlamında keyif aldık. Pozisyonlar, direkten dönen toplar, kaçan goller vardı. İki takım da kazanabilirdi. 10 kişi kalan rakibimizi yenemedik ama ben oyuncularımı kutluyorum. Kalite eksiğimiz olabilir ama mücadele olarak eksiğimiz olmayacak. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Geçen senenin Türkiye Kupası ve bu senenin Süper Kupa şampiyonuna karşı oynadık. Akhisarspor tecrübeli bir takım. Akhisar\'ı da kutlamak lazım. Seyircilerin mutlu ayrıldığını düşünüyorum. 1\'er puanı paylaştık. Oyuncularımda coşku, azim, istek vardı, onlara teşekkür ediyorum. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kazansak da kaybetsek de karakterli bir oyun ortaya koyan bir kimlik içinde olmalıyız. İbrahim Üzülmez\'in olduğu takımda o kimlik var. Rakipler daha alternatifli kadroya sahip olabilir ama biz formamızın, armamızın hakkını en iyi şekilde teslim etmeye çalışıyoruz, bu akşam ettik\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Saffet Susic\'in açıklamaları

- İbrahim Üzülmez\'in açıklamaları